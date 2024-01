Lavori per l’illuminazione in viale Lavagnini

Procedono i lavori per la realizzazione della linea Fortezza-Libertà-San Marco. Da domani, mercoledì 31 gennaio, sono in programma alcuni interventi sulla pavimentazione in piazza San Marco con un restringimento di carreggiata tra il numero civico 3 e via Cavour senza variazioni della circolazione. Da giovedì 1° febbraio sarà la volta delle lavorazioni relative all’impianto di illuminazione pubblica in viale Lavagnini. Previsto un restringimento sul controviale tra piazza della Libertà e via Landino.

