Lavoro, Gest Tramvia cerca manutentore per materiale rotabile

Gest, l'azienda che gestisce il servizio tramviario di Firenze e Scandicci, ha lanciato un'offerta di lavoro per operatore di manutenzione rotabile.

L'offerta vale un contratto a tempo pieno e indeterminato. La risorsa verrà inserita all’interno della funzione Manutenzione Materiale Rotabile e si occuperà di svolgere

- attività pratico-operative di installazione, manutenzione, verifica sugli impianti e sulle strutture, sulle apparecchiature e sul materiale rotabile;

- mansioni di uso comune comprese le operazioni amministrative connesse;

- supportare le attività finalizzate al miglioramento dell’organizzazione e dell’operatività del servizio di manutenzione materiale rotabile,

- comunicare al diretto responsabile eventuali discrepanze tra i tempi di manutenzione previsti dal contratto Full Service e quelli effettivi.

Requisiti richiesti:

- Diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore in ambito Tecnico in uno dei seguenti indirizzi: meccanica, meccatronica, elettronica, elettrotecnica, trasporti;

- padronanza a livello intermedio dei principali sistemi del pacchetto Office (Excel, Word, ecc);

- capacità di lavoro in team, gestione dei conflitti, problem solving, proattività;

Completano il profilo:

- esperienza pregressa minima di 2 anni in ambito manutentivo;

- competenze in ambito tecnico elettrico/elettronico, con Conoscenza dell’assemblaggio di parti meccaniche, elettriche ed elettroniche;

- conoscenza dei processi di dignostica, analisi del guasto e problem solving;

- capacità di lettura di disegni tecnici;

- utilizzo strumentazione di misura;

- utilizzo di attrezzature manuali ed automatiche;

- abilitazioni in ambito Sicurezza (es: guida Muletto).

Ci si candida da questa parte.