Legalità 2024 a Scandicci: prorogate le prenotazioni delle arance "Vitamine per la scuola"

Prorogata a venerdì 2 febbraio la scadenza per prenotare le arance di “Vitamine per la scuola” provenienti dai terreni confiscati alla mafia nei comuni siciliani di Lentini, Belpasso e Ramacca, e coltivati dalla cooperativa Beppe Montana Libera Terra, nell’ambito delle iniziative della Legalità 2024 organizzate da Comune di Scandicci, Libera, dalle associazioni del Social Party cittadino, Asd podistica Il Ponte Scandicci, Cir Food, dai tre istituti comprensivi scolastici cittadini Altiero Spinelli, Rossella Casini e Vasco Pratolini e dai rispettivi comitati dei genitori.

L’iniziativa è rivolta agli studenti, al personale e alle famiglie delle scuole, oltre che a tutta la cittadinanza; il ricavato sarà utilizzato per finanziare le attività progettuali delle scuole. Chi è interessato alle arance di “Vitamine per la scuola” può scegliere tra le retine da 2 kg al prezzo di 4 euro ciascuna (di cui 1,25 euro devoluti alla scuola) o le cassette da 7 kg al prezzo di 12 euro (di cui 3 euro devoluti alla scuola); è possibile ordinare le arance fino a mercoledì 31 gennaio 2024, per le famiglie di alunni e studenti delle scuole collegandosi ai link indicati dai rispettivi istituti scolastici, inserendo i dati e i quantitativi di arance desiderate, mentre per il resto della cittadinanza è possibile prenotare retine o cassette tramite il form online all’indirizzo www. passeggiatadellalegalita.it .

Le arance saranno consegnate presso il Gingerzone di piazza Togliatti mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16 febbraio dalle 17 alle 19 e sabato 17 febbraio 2023 dalle 9 alle 13, oltre che al Villaggio della Legalità, piazzale della Resistenza, sabato 17 dalle 15 alle 18 e domenica 18 febbraio dalle 9 alle 13)

Le arance, del tipo Tarocco e Moro, provengono appunto dalla cooperativa Beppe Montana Libera Terra che gestisce circa 90 ettari di terreni agricoli provenienti da confische nei comuni di Lentini (appartenuti al clan Nardo), Belpasso e Ramacca (appartenuti al clan Riela); il metodo di coltivazione è biologico e le produzioni sono tutte artigianali.

Sul sito per le prenotazioni delle arance anche le informazioni per la Passeggiata della Legalità, organizzata nella mattina di domenica 18 febbraio lungo le strade cittadine in contemporanea con la Mezza Maratona Di corsa contro le mafie organizzata dalla Podistica Il Ponte. Per la Passeggiata della Legalità, su percorsi di 5 o 10 chilometri, l’iscrizione è con l’acquisto della maglietta a 10 euro. Il ricavato della Passeggiata sarà devoluto a progetti sociali a sostegno delle cooperative attive nella gestione e recupero dei terreni confiscati alle mafie. Iscrizioni e acquisto magliette sabato 10 e sabato 17 febbraio dalle 9 alle 13 e mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16 febbraio dalle 17 alle 19 presso il Ginger Zone di piazza Togliatti, oltre a sabato 17 e domenica 18 febbraio presso gli stand in piazza della Resistenza; la partenza della Passeggiata della Legalità 2024 alle 9,30 di domenica 18 febbraio in piazza Resistenza.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa