Lupi Santa Croce, sguardo all'infrasettimanale contro Aversa

La gara interna con la WOW Green House Aversa rappresenta la penultima tappa di un “tour de force” che la Kemas Lamipel S. Croce si è trovata ad affrontare in questo primo mese del nuovo anno. Il ruolino di marcia è in attivo: due vittorie, con Prata e Ortona, e una sola sconfitta a Ravenna. Per completare la serie restano, appunto, il match interno di mercoledì 31 gennaio (ore 19.00) con i campani, e la successiva trasferta a Cuneo, di domenica 4 febbraio.

La sfida tra la squadra di coach Bulleri e quella di coach Passaro andrà a chiudere la lunga lista dei “recuperi” causati dai rinvii chiesti per il Torneo Wevza (la gara completerà il programma della 2^ giornata di ritorno).

Sarà una battaglia sportiva che la Kemas Lamipel affronterà con i 5 set di mercoledì nelle gambe, ma anche con le motivazioni a mille per le 7 vittorie nelle ultime 9 uscite e per una classifica molto promettente in vista del rush finale. L’obiettivo, lo hanno sottolineato più volte gli stessi protagonisti, sono sempre stati i play-off, e una vittoria piena in questo recupero consentirebbe di mettere nel mirino Porto Viro e anche Brescia, squadre, peraltro, contro cui la Kemas Lamipel ha ancora scontri diretti e che sono state già superate all’andata.

Ma è sempre meglio pensare ad una cosa alla volta. Alzare l’asticella vincendo con Aversa è il primo passo che tutti hanno in mente, e non sarà per niente facile.

L’avversaria di turno, peraltro, è una squadra costruita con buone ambizioni e con atleti di grande esperienza a partire dal libero, Salvatore “Totò” Rossini, personaggio che non ha sicuramente bisogno di presentazioni. Questo il curriculum in azzurro: nel 2013 argento all'Europeo e bronzo alla Grand Champions Cup 2013, nel 2014 bronzo alla World League 2014 (miglior libero), nel 2015 bronzo agli Europei e infine argento alle Olimpiadi di Rio 2016. Con il club, nelle 12 stagioni di Superlega, 1 scudetto, 2 Coppe Italia, 1 CEV, 3 Supercoppe. Non male. Rossini divide la linea di ricezione con il bulgaro Lyuskanov, ex Lupo nella stagione 2018-19 (dal 30 marzo), e il laterale brasiliano Canuto, classe 1990, tante stagioni nel suo paese con il biennio “italiano” a Castellana Grotte, si parla del 2016-2018 (A2 e Superlega). Al centro, un altro ex biancorosso, Alberto Marra, a S. Croce nella stagione 2019-20; in coppia con lui un altro “posto 3” di esperienza, classe 1995, Luca Presta, ex Castellana Grotte e Taranto. Particolarmente importante, nel sestetto di coach Passaro, è la diagonale, formata dal palleggiatore Riccardo Pinelli, ex Siena, già ad Aversa nella stagione 2017-18, e dall’opposto Andrea Argenta, veronese, 205 cm, in Toscana con la Peimar Calci nel campionato interrotto per Covid, 2019-20. A meno di infortuni o defezioni dell’ultimo minuto, sarà questo lo starting-six di mercoledì sera al Pala Parenti.

Alla vigilia del match hanno parlato lo schiacciatore Karli Allik e il centrale Pardo Mati.

Questo un estratto delle dichiarazioni:

Allik: "Sono molto emozionato in vista del match con Aversa, perché è l’unica squadra con cui non ho ancora giocato. Da un punto di vista fisico mi farò trovare pronto, dopo il lavoro in palestra di questi giorni, e dal punto di vista mentale non ci saranno problemi perché il pensiero di giocare in casa, davanti ai nostri tifosi, è sempre molto stimolante".

Mati: "Ci servono punti ovunque e Aversa è una squadra alla nostra portata. Però non significa che non sarà una grande battaglia, anche loro hanno bisogno di punti. Sarà una gara cruciale per il nostro obiettivo che rimane entrare in zona play-off".

L’intervista integrale è disponibile sul canale You Tube “Lupi Volley TV”, all’indirizzo:

https://youtu.be/ZKLq8BdJ1eI

Arbitri dell’incontro: Papadopol Veronica Mioara, Clemente Andrea

Kemas Lamipel S. Croce: 1 Gabbriellini Lorenzo, 2 Coscione Manuel, 3 Parodi Simone, 4 Brucini Nicolas, 5 Cargioli Antonio, 6 Russo Giacomo, 7 Colli Leonardo, 8 Matteini Alessio, 11 Petratti Nicholas, 13 Gatto Riccardo, 14 Giannini Francesco, 15 Loreti Luca, 16 Allik Karli, 17 Mati Pardo, 23 Lawrence Klistan.

WOW Green House Aversa: 1Pinelli Riccardo, 2 Spignese Edoardo, 3 Argenta Andrea, 4 Canuto Bruno, 5 Lyutskanov Gordan, 6 Presta Luca, 7 Rossini Salvatore, 8 Biasotto Morgan, 9 Spagnuolo De Vito Luca, 10 Chiapello Luca, 11 Schioppa Francesco, 12 Gatto Mario, 14 Marra Alberto, 15 Agrusti Marinfranco.

Fonte: Lupi Santa Croce