Musici e sbandieratori in ricordo di Angelo Stanco: "Sarà sempre con noi"

Bandiere in volo e passi a ritmo, "Angelo sarà con noi ovunque andremo". Così il gruppo "Musici e sbandieratori Castelfranco di Sotto", in occasione nella presentazione dello stendardo commemorativo in memoria di Angelo Stanco a cui l'Associazione sportivo dilettantistica è intitolata. Un omaggio a due anni dalla prematura scomparsa del giovane, che nelle manifestazioni vestiva proprio i panni di tamburino.

Lo stesso strumento raffigurato nello stendardo, realizzato dalla giovane artista del territorio Lucrezia Casalini, mostrato nella sala del Consiglio comunale di Castelfranco dal gruppo di giovani alla presenza del vicesindaco Federico Grossi, che ha sottolineato la crescita dell'associazione e il supporto dell'amministrazione e della parrocchia, e della famiglia di Angelo Stanco. Al centro dell'opera, accolta dall'applauso dei partecipanti, un cerchio dipinto che raffigura le bacchette sul tamburo e la dedica "in ricordo di Angelo Stanco".

A circa due anni dalla nascita dell'Asd, musici e sbandieratori di Castelfranco per questo 2024 hanno in programma di partecipare ai campionati nazionali, ovviamente con bandiere e strumenti ma anche con costumi realizzati ad hoc cuciti a mano. "Porteremo con noi lo stendardo commemorativo" spiegano, "Angelo è stato tra i primi ad avere l'idea del progetto e tra i primi a credere che potesse realizzarsi. Ha dato la spinta ad altre persone ad avvicinarsi a questa realtà. Sarà sempre con noi".