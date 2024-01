Novità per la polizia di Pisa

L’ ultimo Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato, tenutosi venerdì scorso (solitamente i consigli di Amministrazione , che decidono le promozioni e gli avanzamenti in carriera per i dirigenti della Polizia di Stato hanno cadenza biennale) è stato particolarmente proficuo per la dirigenza pisana, a riprova che la nostra provincia è positivamente attenzionata dal Dipartimento della P. S. per l’ impegno e la professionalità che richiede nel settore dell’ ordine e della sicurezza pubblica.

· Il Primo Dirigente Rodolfo Ruperti, Vicario del Questore, è stato promosso Dirigente Superiore e nelle prossime settimane avrà adeguato incarico commisurato alla nuova qualifica, tra cui la concreta possibilità di un incarico da Questore. Il dr Ruperti, arrivato a Pisa nel dicembre del 2021, è nato a Crotone nel 1965. Supera il concorso da Vice Commissario nel 1994 e, dopo il relativo corso presso l’ Istituto Superiore di Polizia a Roma, viene assegnato all’ allora Commissariato di P.S. di Vibo Valentia, che dopo circa 9 mesi diventa Questura a seguito della creazione della nuova provincia di Vibo. Da qui, dalla Divisione Anticrimine dove gestisce numerosi sequestri patrimoniali alla ‘ndrangheta inizia la sua pluridecennale lotta alla criminalità organizzata, che lo porterà a dirigere il Commissariato di Pubblica sicurezza di Palmi (RC), le Squadre Mobili delle Questure di Vibo Valentia, Caserta, Catanzaro e per quasi 7 anni quella di Palermo, prima di approdare a Pisa. E’ tra i pochi dirigenti di Polizia in Italia ad aver proficuamente combattuto contro le principali espressioni della criminalità organizzata in Italia: ‘ndrangheta, camorra e mafia.

· Il Vice Questore Pietro Luca Penta, dirigente della Digos, è stato promosso Primo Dirigente. 43 anni, originario di Arezzo, il dr Penta entra nella Polizia di Stato nel 2004 e al termine del corso di formazione per Vice Commissari a Roma viene destinato alla Questura di Biella. Nel 2009 è trasferito alla Questura di Firenze, dove viene assegnato all’ Ufficio Prevenzione Generale e successivamente alla Digos, dove rimane 7 anni. Nel 2018 è trasferito alla Questura di Arezzo, dove dirige l’ Ufficio del Personale e la Squadra Mobile e infine, nel 2022, viene trasferito alla Digos di Pisa.

· Il Vice Questore Milvia Drazza, dirigente della Polizia di Frontiera presso l’ aeroporto Galilei, è stata promossa Primo Dirigente. 55 anni, romana, dopo il corso di formazione per Vice Commissari è stata destinata come prima sede alla Squadra Volanti della Questura di Bologna; ha di poi prestato servizio al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Imola; all’ Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Forlì; al Centro addestramento della Polizia di Stato di Cesena; all’ Ufficio Polizia di frontiera aerea presso l’ aeroporto di Rimini e da ultimo all’ omologo Ufficio di Pisa.

Ai tre funzionari della Polizia di Stato sono giunte le congratulazioni del Questore e di tutti i colleghi della Polizia di Stato della provincia di Pisa.

Fonte: Questura di Pisa