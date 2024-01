Sala da ballo sequestrata a Poggibonsi, la struttura non era agibile

Nei giorni scorsi la polizia municipale di Poggibonsi, in attuazione di un decreto emesso dal Tribunale di Siena a tutela della pubblica incolumità, ha apposto i sigilli ad un locale.

A seguito dell'attività di indagine svolte, la Polizia Municipale ha accertato che, in assenza di autorizzazione, venivano pubblicizzate e organizzate serate danzanti, con ingresso previo acquisto di biglietto e con a disposizione dei frequentatori alimenti e bevande. Attività di pubblico spettacolo svolta in assenza di autorizzazione in violazione delle norme del TULPS (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza) e in assenza di agibilità tecnica e delle strutture.

La Polizia Municipale ha accertato che l'organizzazione delle serate è proseguita nonostante le ordinanze di cessazione dell'attività emesse dal Comune di Poggibonsi. Gli organizzatori sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria. Sono state inoltre contestate altre violazioni amministrative in tema di somministrazione di alimenti e bevande.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa