Servizio civile universale alla Misericordia di Rifredi

La Misericordia di Rifredi offre, nell’ambito dei progetti presentati da Confederazione della Misericordie d’Italia, anche per l’anno 2024 la possibilità di svolgere attività di servizio civile nelle proprie strutture: il progetto che sarà ospitato dalla Confraternita di Rifredi, intitolato “Ruote solidali”, vedrà l'ingresso di 16 giovani, tra i 18 e i 29 anni, che saranno impegnati per 25 ore settimanali in attività formative ed operative.

Ragazze e ragazzi vivranno per un anno un'esperienza di servizio nell’ambito dei trasporti sociali e sanitari, dell’assistenza ad anziani, disabili e pazienti affetti da patologie temporaneamente o permanentemente invalidanti e dell’accoglienza utenti.

Il progetto partirà a metà del 2024: la domanda, salvo proroghe, dovrà essere compilata ed inviata entro le ore 14:00 del 15 febbraio.

La modulistica è disponibile sul sito domandaonline.serviziocivile.it, cercando tra i progetti “Ruote solidali” il codice sede 185227 e il codice ente SU00273D25.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a segreteria@misericordiarifredi.org o telefonare al numero 055 4269352.