Si divertono a lanciare sassi alle finestre dell'hotel abbandonato, denunciati 3 minori

Denunciati tre minori della Valdinievole dai carabinieri di Montecatini Terme: erano stati sorpresi in un albergo chiuso da tempo mentre lanciavano sassi contro le finestre, solo per passare il tempo. Quando le telefonate sono giunte al numero unico 112, i carabinieri li hanno sospesi e identificati. Poco dopo sono tornati dai genitori. Altri episodi simili in strutture alberghiere abbandonate, riguardanti maggiorenni, erano stati evidenziati nel corso del mese.

I militari sono riusciti ad intercettare, bloccare ed identificare 5 giovani stranieri, trovati all’interno di un hotel intenti a festeggiare, bere e usare droga. Vennero tutti denunciati per furto, invasione di edifici e danneggiamento, solo due anche per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio perché trovati in possesso di cocaina e hashish, due furono invece denunciati anche come irregolari in Italia.

Nella scorsa settimana sono stati controllati 427 persone e 279 veicoli, elevate 24 sanzioni al codice della strada, effettuati 4 fermi amministrativi di veicoli, ritirate 4 patenti e segnalate 6 persone all’autorità amministrativa per detenzione di sostanza stupefacente ad uso personale.