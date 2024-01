Il Consiglio regionale ricorda Silvano Calugi, ex sindaco e assessore regionale

"Nei giorni scorsi è venuto a mancare Silvano Calugi, ex consigliere e assessore regionale, sindaco di Empoli a soli 30 anni". Così il vicepresidente dell’Assemblea Toscana, Stefano Scaramelli, ha aperto oggi, martedì 30 gennaio, la seduta consiliare a palazzo del Pegaso.

E continuando nel ricordo, ha ripercorso la vita di un testimone: “Silvano Calugi, nato a Castelfiorentino nel 1950, ricoprì la carica di sindaco dal 1980 al 1985 con il Partito Comunista Italiano di cui è stato segretario della federazione locale. Dal 1977 al 1980 fu anche assessore all'urbanistica del Comune di Empoli. Nel 1985 fu eletto consigliere regionale nella lista del Pci, poi nel 1988 ricoprì il ruolo di assessore al commercio e all'artigianato della Regione Toscana a seguito delle dimissioni dell'assessore e collega di partito Marco Mayer. Nel 1990 fu rieletto in Assemblea regionale, e nel giugno 1991 costituì il gruppo in Consiglio regionale 'Comunisti per la Costituzione’ di cui è stato presidente”.

Scaramelli ha quindi chiuso il proprio intervento parlando di “un uomo colto e dalle grandi passioni per la fotografia e la poesia, ma soprattutto di un protagonista della storia del secolo scorso, del nostro territorio empolese e della Toscana tutta”.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa