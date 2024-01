Trovati in casa con l'hashish, denunciati a Castelfiorentino

Quattro persone sono state denunciate a Castelfiorentino dopo essere state trovate in un immobile sfitto in via IV Novembre. La polizia municipale dell'Unione, assieme all'aiuto della guardia di finanza, è intervenuta con 9 agenti per identificare gli uomini. Nella loro disponibilità c'era un panetto di hashish, per questo è giunta la denuncia. Su tre di esse gravano decreti di espulsione. Questi denunciati, secondo quanto appreso, erano volti noti di un bar a cui è stata sospesa la licenza per 15 giorni con provvedimento dal questore dopo episodi segnalati di 'cattive frequentazioni'.

A darne notizia è il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni e la conferma arriva dalla municipale. "Il problema, come al solito, è che non ne è stato convalidato l’arresto, e quindi, probabilmente, si sposteranno nuovamente sul nostro territorio. Ma di questo ormai i cittadini sono ben edotti, anche se non fa certo loro piacere saperlo. Colgo comunque l’occasione per ringraziare la nostra Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine, che fanno davvero tutto ciò che possono per tenere lontano dal nostro territorio questi soggetti. Ancora, provvedimenti attesi in materia dal Governo, mai pervenuti".