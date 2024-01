Undici casi di vaiolo delle scimmie a Firenze, Asl: "Non c'è allarme"

Sono undici i casi diagnosticati di vaiolo delle scimmie. A spiegarlo è il dipartimento di prevenzione dell'Asl Toscana centro, che ha risposto a un articolo di Repubblica Firenze. Tutti i casi sono nell'area fiorentina. Si tratterebbe di maschi giovani, solo in un caso è un uomo di mezza età.

Così Renzo Berti dell'Asl Tc: "Verosimilmente l'infezione è stata contratta con una sessualità promiscua. Ci sono state delle feste che possono aver determinato la trasmissione. Il vaiolo delle scimmie molto di rado dà conseguenze gravi, si risolve spontaneamente in circa quattro settimane. Soltanto rari casi evolvono in modo più grave. Non c'è motivo di allarme".

L'infezione, spiega ancora Berti, si trasmette "tramite contatto stretto, a maggior ragione se è di tipo sessuale, tra persone infette. La trasmissione può avvenire anche in caso di contatti mediati da indumenti, ma prevalentemente avviene con il contatto fisico".