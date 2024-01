Allestita una biblioteca al circolo Arci di Molino d'Egola: "A marzo grande evento di inaugurazione"

Il circolo Arci come un luogo di cultura anche nelle frazioni. Questa la missione riuscita di alcuni volontari del circolo di Molino d'Egola, che sono riusciti ad inaugurare una piccola ma fornita biblioteca proprio nei locali di via San Giovanni Battista. "La biblioteca del circolo esisteva già - racconta uno dei volontari, Simone Ferretti - ma era solo un arredamento. Assieme al lavoro di tante persone (Giulia Liberati, Giulia Benvenuti, Angelo Coffaro, Cristiana Volpi, Veronica Benedetti, Valentina Volpi), abbiamo cercato di far sì che fosse ben gestita, con responsabilità. Nella biblioteca Il Molino abbiamo catalogato i 300 volumi a disposizione, con un registro dei libri, divisi per tema".

Questi libri in qualche modo sono parte della cultura locale: "Avevamo avviato una richiesta verso i residenti affinché donassero dei libri e poi abbiamo proceduto a rimettere in sesto tutto. La biblioteca era pronta da un mese, nello scorso weekend l'abbiamo aperta ma la vera inaugurazione ci sarà il 16 marzo prossimo".

Al taglio del nastro sono inviati tutti: "Faremo un evento dedicato ai bambini per avvicinare le nuove generazioni. Poi, dopo il taglio del nastro con l'amministrazione comunale, avremo l'aperitivo e una cena a tema letture, libri e biblioteche. Ci faranno compagnia gli attori della compagnia teatrale Passepartout e il gruppo musicale The Ego".

In futuro, spiega Ferretti, "avremo presentazioni di libri e altre manifestazioni letterarie, per poter parlare anche di fumetti e graphic novel".