Anci Giovani si terrà a Montecatini: "Un orgoglio per la città"

Montecatini Terme si appresta ad ospitare la XIII Assemblea nazionale Anci Giovani che si svolgerà l’8 e 9 febbraio presso il Teatro Verdi. Un appuntamento importante per la città, che sarà un’occasione di confronto e di dibattito tra sindaci, assessori e consiglieri comunali under 36, esponenti del governo e delegati di enti ed aziende sulle questioni che riguardano da vicino i cittadini e i giovani amministratori. Alla due giorni, che sarà aperta dalla relazione di Luca Baroncini, sindaco di Montecatini Terme e coordinatore nazionale ANCI Giovani, parteciperanno il presidente dell’Anci nazionale e sindaco di Bari Antonio Decaro e il vicepresidente vicario e sindaco di Valdengo Roberto Pella. Con loro, tra gli altri, i sindaci Matteo Biffoni (Prato) presidente di Anci Toscana, Dario Nardella (Firenze), Luca Vecchi (Reggio Emilia) delegato Anci Welfare e politiche sociali, Alessandro Tomasi (Pistoia), Matteo Lepore (Bologna), Alessandro Canelli (Novara) delegato Anci Finanza locale, Mario Conte (Treviso) e Maria Aida Episcopo (Foggia).

Di rilievo la presenza del governo, con i ministri Andrea Abodi (Sport e Giovani), Alessandra Locatelli (Disabilità), Daniela Santanchè (Turismo), Antonio Tajani (Esteri) e Paolo Zangrillo (Pubblica amministrazione) e con il sottosegretario all’Agricoltura Patrizio Giacomo La Pietra. In programma gli interventi di Beniamino Quintieri, presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, e di alcune aziende primarie: nei panel ci saranno Marco Dellomonaco, corporate affairs & strategic relations director City Green Light, e Elio Schiavo, chief Enterprise and innovative solutions officer TIM.

“Come sindaco di Montecatini Terme – dichiara il coordinatore nazionale di Anci Giovani Luca Baroncini – sono felice che un evento importante come l’Assemblea di Anci Giovani si svolga nella mia città, che amo e ho l’onore di rappresentare. Come coordinatore nazionale di Anci Giovani sono soddisfatto per essere riuscito ad organizzare un evento così importante, frutto di un anno di impegno del Coordinamento nazionale, che ringrazio. Nei cinque anni del mio mandato – ricorda il sindaco di Montecatini Terme – Anci Giovani è cresciuta in modo esponenziale, e l’Assemblea nazionale è diventata uno degli eventi più importanti per i Comuni. Montecatini Terme sarà lo spazio di un confronto politico importante, che vedrà un forte presenza del Governo e di centinaia di giovani sindaci, assessori e consiglieri comunali under 36, che partiranno da tutta Italia per confrontarsi insieme a noi sui temi delle nostre comunità locali”, conclude il coordinatore nazionale Anci Giovani.

Per il presidente dell’Anci Antonio Decaro “l’assemblea di Anci Giovani è un grande momento di speranza e fiducia, in cui centinaia di giovani amministratrici e amministratori mettono in circolo le loro energie e le loro passioni che ogni giorno fanno grandi le comunità che amministrano”. “In questi sette anni da presidente dell’Anci – spiega Decaro – ho sempre ricevuto dalle assemblee come quella di Montecatini la motivazione più forte per il mio impegno. Perché è negli occhi e nelle intelligenze dei giovani che risiede il futuro del nostro Paese. Sono sicuro che anche quest’anno conosceremo tante nuove realtà: progetti, opere, ma anche sogni e ambizioni dei nostri giovani amministratori che hanno scelto di dedicarsi ai propri concittadini. Una comunità che decide di affidarsi a un giovane amministratore o amministratrice – conclude il presidente dell’Anci – è una comunità che fa un investimento sul proprio futuro e noi crediamo che l’Italia dei giovani amministratori sia certo un’Italia più bella”.

La sessione di apertura sarà focalizzata su “Sport come infrastruttura sociale”, a seguire quattro tavoli tematici divisi nelle due giornate di lavori. Il giorno 8 febbraio: “Infrastrutture e servizi tra Pnrr e Fondi Europei: ruolo e opportunità per i Comuni italiani” e “Agricoltura: filiera agroalimentare, servizi ecosistemici e salute pubblica”. Il giorno 9 febbraio: “L’Italia più bella: sviluppo locale e vocazioni turistiche del territorio” e “Ambiente e territorio: sviluppo sostenibile tra opportunità e criticità”. Novità della XIII Assemblea annuale di Anci Giovani sarà un panel di confronto con i giovani amministratori dove i protagonisti del dibattito saranno proprio i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali under 36 ospiti a Montecatini Terme.

L’evento, organizzato da AnciComunicare con il contributo e il patrocinio della Regione Toscana e con il sostegno del Comune di Montecatini Terme e Anci Toscana, avrà come partner tecnologico Anci Digitale e quali main partner City Green Light e Tim Enterprise.

Fonte: Anci - Ufficio stampa