Art bonus, il restauro dei gruppi scultorei di piazza della Signoria candidato al concorso che premia i migliori progetti

Il restauro dei gruppi scultorei di piazza della Signoria e del David di piazzale Michelangelo è candidato all’edizione 2024 del concorso Art bonus lanciato da Ales Spa in collaborazione con il Ministero della Cultura e Promo PA Fondazione – LuBeC Lucca Beni Culturali. Ales Spa è la società in house del Ministero della Cultura delegata alla gestione e promozione di Art Bonus, la Legge 106/2014 nata per favorire il sostegno privato alla cultura.

Il progetto candidato ha restituito alla città la statua di Cosimo I, il monumento equestre del Giambologna in piazza della Signoria, e le statue di Ercole e Caco, Termini, la copia del David e quella della Giuditta posizionate sull’arengario di Palazzo Vecchio, e il David in bronzo al piazzale Michelangelo.

I lavori sono stati voluti, progettati e commissionati dal Comune di Firenze e realizzati grazie all’accordo con la maison fiorentina Salvatore Ferragamo S.p.A. che, tramite Art bonus, ha elargito un’erogazione liberale di oltre un milione di euro complessivamente. Ad eseguire i lavori è stata Cooperativa Archeologia, in collaborazione con i restauratori Nicola Salvioli, per le parti in bronzo e Stefano Landi, per le opere in marmo.

Il restauro più spettacolare è stato quello che ha coinvolto la statua di Cosimo I: il lavoro infatti ha previsto il ‘disarcionamento’ del cavaliere per intervenire anche all’interno del corpo del cavallo. La statua di Cosimo, dal peso di oltre 10 mila chili, è stata poi riposizionata con una speciale gru che consente di movimentare opere d’arte di particolare pregio garantendo la massima delicatezza e precisione dei movimenti.

La votazione si svolgerà in due fasi. Dalle ore 12.00 di domani 1° febbraio 2024 fino alle ore 12.00 del 1° marzo 2024 tutti i progetti selezionati potranno essere votati sulla piattaforma www.artbonus.gov.it; successivamente i 40 progetti più votati saranno votati sui canali social (Fcebook e Instagram di Art Bonus), dalle ore 12.00 del 4 marzo fino alle ore 12.00 del 18 marzo 2024, per la durata di due settimane.

“Questo restauro - commenta il sindaco Dario Nardella - è stato il più grande di piazza della Signoria mai fatto negli ultimi 100 anni. Siamo grati a Ferragamo per la sensibilità con cui sempre ci è accanto per la tutela dei nostri beni artistici più pregevoli e invitiamo chi ha a cuore la bellezza di Firenze a utilizzare questo strumento che consente di sostenere questo tipo di interventi”.

“Questo restauro rappresenta un esempio straordinario di impegno nella conservazione del patrimonio artistico, che ci auguriamo riceva il giusto riconoscimento durante il concorso Art Bonus 2024 - afferma la vicesindaca e assessora alla Cultura Alessia Bettini -. Un lavoro meticoloso reso possibile grazie all’iniziativa di Salvatore Ferragamo attraverso lo strumento dell’Art Bonus, che si rivela sempre più fondamentale nel campo del restauro, confermando l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato per preservare e valorizzare il nostro patrimonio storico artistico”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa