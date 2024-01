Dal telefono alla lettura libera, a San Giuliano arrivano le bibliocabine

Il comune di San Giuliano Terme ha attivato la propria rete di book-sharing e book-crossing grazie al recupero di cabine telefoniche dismesse (donate da Telecom) alle quali è stata data nuova vita trasformandole in luoghi dove la comunità e i libri sono protagonisti. L'installazione è terminata e le cabine sono state munite di insegne e riempite con i libri al fine di creare spazi di book crossing e book sharing.

Il book crossing è una rete internazionale di scambio libri. Per partecipare basta scegliere un libro e dopo averlo letto è possibile registrarlo su www.bookcrossing.it e liberarlo in una delle cabine aperte nel comune di San Giuliano Terme. In questo modo sarà possibile seguire on line il suo viaggio di lettore in lettore. Il book sharing è uno scambio libero sul principio "prendi un libro, lascia un libro". Dopo aver letto quello che si è scelto, dopo può essere lasciato alla cabina dove è stato preso o in una di quelle sparse per il territorio comunale. Ovviamente è possibile prenderne un altro ed iniziare una nuova avventura.

I siti sono distribuiti su più frazioni e precisamente nelle seguenti zone: piazza Tempesti a Ghezzano, via Montessori a Pappiana, largo Collodi a San Giuliano Terme, piazza Berlinguer a Metato e via Traversagna (presso il parco giochi limitrofo al parcheggio) a Mezzana. A Pontasserchio verrà installata in piazza Giovanni XIII una volta che saranno terminati i lavori di rinnovo degli spazi per il parcheggio intermodale.

"Le bibliocabine sono installate e completamente fruibili – spiega la vicesindaca con delega alla Cultura Lucia Scatena –. Con questo progetto diamo l'opportunità di accedere liberamente ai libri e di cederli, ma soprattutto creiamo l'opportunità di responsabilizzare le persone ad un uso consapevole di spazi e beni pubblici che mettiamo a disposizione gratuitamente, con oggetti che hanno grande valore culturale ed umano come i libri".

"Abbiamo avviato questo servizio in luoghi di libertà e di incentivazione alla lettura, con i quali vogliamo contribuire a rendere San Giuliano Terme un territorio dove si possa accedere al libro liberamente e in condivisione, oltre a promuovere tra gli altri il rispetto dell'ambiente, grazie al risparmio della carta e al riutilizzo di spazi dismessi come le ex cabine telefoniche, oltre che per la sensibilizzazione sul grande valore della cultura personale", conclude il sindaco Sergio Di Maio.

Nell'occasione l'Amministrazione comunale comunica che le bibliocabine sono un esclusivo spazio di scambio e non luoghi dove depositare scatole o borse piene di libri: in questi casi, per chi volesse donare libri, è possibile rivolgersi alla biblioteca comunale "Uliano Martini" (via Niccolini, 40 San Giuliano Terme), oppure contattarla tramite telefono o email: 050819248 - biblioteca@comune.sangiulianoterme.pisa.it.

Fonte: Comune di San Giuliano Terme