Bimba di un anno in carrozzina investita da un'auto a Castelfiorentino: è in gravi condizioni

Gravissimo incidente a Castelfiorentino questa mattina. Poco prima di mezzogiorno un'auto che viaggiava su via Ridolfi ha colpito una carrozzina che trasportava una bimba di appena un anno, sull'attraversamento pedonale tra la farmacia e la pasticceria Dei.

Il neonato è in gravi condizioni: è stato trasferito in codice rosso con l'elisoccorso Pegaso per il trasferimento a Firenze. I rilievi sono in carico alla polizia municipale. La prognosi al momento è riservata. Non sono note le generalità del conducente dell'auto. A informare del fatto anche il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni: "Ci stringiamo tutti ai familiari del piccolo, con tutto il cuore"