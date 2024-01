Carnevale Certaldo con l'associazione Ohana, festa con le scuole di zona

L'entusiasmo e la vivacità del Carnevale stanno per invadere le strade di Certaldo, con un evento organizzato dall'associazione Ohana in collaborazione con il Comune di Certaldo, l'Istituto Comprensivo di Certaldo e l'Istituto Maria SS. Bambina. La città di Boccaccio si prepara a festeggiare martedì 13 febbraio 2024, con un programma ricco di musica, spettacoli, intrattenimento per i più piccoli e tanto divertimento per tutti.

L'evento, aperto a tutta la cittadinanza, promette una giornata indimenticabile che inizia con il tradizionale corteo, che prenderà il via da Piazza Della Libertà alle ore 14. I partecipanti potranno immergersi in un'atmosfera festosa, indossando costumi creativi e colorati che rendono la festa un momento unico e coinvolgente per grandi e piccini.

La marcia gioiosa proseguirà attraverso le strade di Certaldo Alto, offrendo a tutti la possibilità di ammirare le creazioni artistiche e fantasiose che caratterizzano questa festa tradizionale. Durante il percorso, ci sarà la possibilità di godere di musica coinvolgente e spettacoli che animano ulteriormente l'atmosfera.

Le attività di intrattenimento per bambini e ragazzi saranno particolarmente curate, con giochi, animazioni e sorprese pensate per coinvolgere grandi e piccoli e regalare loro momenti di festa. Certaldo si trasformerà in un mondo incantato, dove la creatività e l'allegria saranno le protagoniste indiscusse.

Ohana, in sinergia con il Comune e le scuole locali, ha lavorato con impegno per garantire un Carnevale che unisca la comunità, promuovendo il senso di appartenenza e condividendo momenti di allegria. La partecipazione di tutti è calorosamente incoraggiata, indipendentemente dall'età o dalle origini, per creare un'esperienza inclusiva e coinvolgente per l'intera cittadinanza.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa