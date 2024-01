Carnevale tra Limite e Capraia, 3 appuntamenti per febbraio

Arriva il Carnevale a Capraia e Limite con tre appuntamenti in programma tra maschere, coriandoli, musica e carri allegorici.

La prima iniziativa, sabato 3 febbraio, dalle 15, in piazza Vittorio Veneto a Limite sull'Arno, a cura della Casa del Popolo in collaborazione con la Pro Loco Capraia e Limite. Giochi ed animazione per bambini con spettacolo di magia del "Magico Desideri", baby dance, bolle giganti, sculture di palloncini e un'area ristoro con tante gustose specialità. In caso di pioggia, la festa si svolgerà nei locali della Casa del Popolo.

Il giorno successivo, domenica 4 febbraio, dalle 14, Carnevale a Capraia in programma in piazza Madre Teresa di Calcutta (zona ambulatori) a Capraia Fiorentina, a cura del Comitato Capraia in Festa e Pro Loco in collaborazione con l'Associazione Santa Grania.

Animazione per i più piccoli con Clown Prezzemolina e la possibilità di salire su un carro allegorico di Carnevale, musica con dj Mirko e stand gastronomico con ficattole e bomboloni. In caso di pioggia la festa di carnevale sarà rimandata a domenica 11 febbraio.

Ultimo appuntamento sabato 10 febbraio con il "Carnevale a Limite" organizzato dalla Pubblica Assistenza Croce d'oro di Limite sull’Arno e dalla Pro Loco, con sfilata di carri allegorici, in collaborazione con il "Comitato Carnevale sulle Due Rive". A partire dalle 14.30, presso la sede sociale della Pubblica Assistenza sarà possibile salire sui carri tra costumi in maschera e coriandoli e anche in questa occasione punto ristoro a cura del Circolo Arci "I. Montagni".

Tutte e tre le iniziative godono del patrocinio del Comune di Capraia e Limite.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa