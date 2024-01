Comune di Firenze riceve proposte progettuali per 'dialogo competitivo' sui lavori allo stadio Padovani

L'amministrazione comunale ha ricevuto le proposte progettuali delle imprese interessate al cosiddetto 'dialogo competitivo' per i lavori allo stadio Padovani. Il mese di febbraio sarà dedicato al confronto con le ditte per definire la soluzione migliore in termini costruttivi, economici e temporali.

Al termine della fase di dialogo con le ditte, nel mese di febbraio, l'amministrazione elabora la soluzione progettuale più idonea sulla quale, nella terza fase, le ditte devono rimettere offerta, nel mese di marzo. L'impresa vincitrice completerà il progetto di fattibilità ed il progetto esecutivo ed eseguirà i lavori.

Intanto in occasione dei lavori allo stadio Franchi l’amministrazione comunale stima 1500 posti di lavoro tra diretti e indiretti, un impatto economico di valore aggiunto di 450 milioni di euro per il quartiere e la città.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa