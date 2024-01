Continuano gli incontri di 'Anima Firenze 2030' e del candidato sindaco Fittante con le "forze progressiste"

Il Movimento “Anima Firenze 2030” ed il suo Candidato Sindaco Giovanni Fittante ha avviato da tempo un percorso di confronto nel perimetro delle forze progressiste per favorire la semplificazione del quadro politico, soprattutto nell’ambìto del centrosinistra, e il confronto su idee e proposte per la città in vista delle prossime Amministrative.

“In questi giorni, - ha detto Giovanni Fittante – abbiamo avuto un confronto serrato con il Partito Democratico Toscano e fiorentino, su alcuni temi di attualità, in particolare commercio, sviluppo economico, sicurezza, emergenza abitativa, semplificazione amministrativa e rigenerazione urbana riscontrando convergenze significative e volontà di individuare soluzioni condivise, nell’interesse della città di Firenze”.

“Nelle prossime ore – ha concluso Fittante – intensificheremo le occasioni di confronto in modo da valutare la possibilità di un’alleanza organica con la coalizione di centrosinistra”.