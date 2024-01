Fiaccolata contro le guerre e cena a pane e acqua con il Movimento Shalom

Il Movimento Shalom con la Diocesi di San Miniato e il Comune di San Miniato promuove una Fiaccolata contro la follia delle guerre in occasione del secondo anniversario del conflitto in Ucraina.

Contro la follia delle guerre stiamo invitando tutti a partecipare: enti, istituzioni, associazioni, scuole, gruppi.

Al momento hanno aderito: Arci valdarno inferiore, Misericordia di Empoli, Medici Cattolici San Miniato, Caritas diocesana, Comune di Ponsacco, Spi Cgil Fucecchio, Comune di Fucecchio, Cif, Popoli Uniti, I Care, Avo Evi, Pubblica assistenza Fucecchio, Casa culturale Circolo Arci San Miniato Basso, Comitato Fucecchio Nogent sur Oise, Fpr - Francigena padule Romea

"Contiamo che si aggiungano molti altri soggetti sia associativi che del mondo della scuola e dello sport. Usciamo dal torpore e pacificamente e in modo non violento diciamo un No! nette, severo senza se e senza ma alla guerra , a tutte le guerre.

Chiunque ha conservato la ragione capisce che non è più possibile sopportare tali atrocità, bisogna indignarci poichè con la guerra ci guadagnano solo i fabbricanti di armi e muore sempre e solo la povera gente! Bisogna fare pressione sui governi e sui potenti per farci sentire che non crediamo più alle loro frottole."

Il programma del 24 Febbraio prevede alle ore 20,00 un Cena pane e acqua per essere solidali con tutti gli affamati della terra, presso il locali di Shalom di Piazza Buonaparte n 15.

Alle 21,00 partenza della Fiaccolata da Piazza Buonaparte, passando per il Santuario del SS. Crocifisso, fino alla Rocca di Federico II, simbolo della follia di tutte le guerre. E lì lanceremo i nostri Messaggi di Pace al Mondo!

L’adesione può essere segnalata rispondendo alla presente mail o telefonando allo 0571400462.

Fonte: Movimento Shalom Onlus