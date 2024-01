Keu, Mazzetti (FI): "Dal governo massimo supporto"

“Dal governo e dal Ministero dell’Ambiente massima attenzione al problema dei siti contaminati dal keu, massimo supporto alle indagini e massimo sostegno agli interventi di bonifica, per preservare l’ambiente e le persone esposte a valori estremamente alti”.

Lo assicura l’On. Erica Mazzetti, membro VIII commissione ambiente e già promotrice dell’inserimento del ‘caso keu’ nella commissione d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti.

Da quanto si apprende dalla risposta del Mase arrivata oggi a un’interrogazione di Mazzetti, il sito dell’aeroporto di Pisa contaminato “è stato bonificato”, mentre è stato nominato “un Commissario Unico per le aree di Bucine, Pontedera ed Empoli”.

Nel corso delle operazioni di polizia, “sono stati effettuati – si apprende – un sequestro per equivalente di 20 milioni di euro, confermati in sede di gravame, e una confisca di oltre 5 milioni di euro”. “Auspico che queste somme – aggiunge Mazzetti – possano essere utilizzate per le attività di bonifica”.

“Nel rispetto degli indagati e ben sapendo che larga parte dell’imprenditoria locale è lontanissima da questo ‘intreccio velenoso’, spero si faccia massima chiarezza e spero che chi ha sbagliato paghi”, conclude Mazzetti.