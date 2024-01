Lega Fucecchio, no convinto al parcheggio sotterraneo

In una riunione svoltasi dopo il Consiglio comunale del 25 gennaio scorso, dove il Gruppo consigliare leghista ha votato contro convintamente e non strumentalmente alla delibera di approvazione del progetto denominato "Parcheggio pubblico sotterraneo ed ascensori in via Sbrilli etc.", il direttivo comunale della Sezione di Fucecchio della Lega Salvini Premier ha ribadito, semmai ce ne fosse stato bisogno, la piena fiducia nell'operato del suo Segretario, Marco Cordone (anche Vicesegretario Provinciale di Firenze), figura di spicco e non solo, del panorama politico locale, costantemente presente sul territorio e con 67 presenze su 70 in quattro anni di lavori di Consiglio comunale.

Nella stessa riunione, il vice segretario comunale Stefano Cartocci ha sottolineato che tutta la Lega fucecchiese ha la piena consapevolezza di dover essere protagonista nelle Elezioni amministrative del prossimo giugno. L'esecutivo del Carroccio, inoltre invita il sindaco Spinelli (nell'ottica di quanto dichiarato dal Consigliere Cordone nel Consiglio comunale del 25 gennaio 2024 ) a rivedere il progetto dei 350 nuovi stalli per la sosta a pagamento e auspica che prevalga il buon senso da parte dell'Amministrazione comunale.-