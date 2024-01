Auguri a nonna Maria Sanfatti: Livorno festeggia i suoi 103 anni

Importante compleanno a Livorno per la signora Maria Sanfatti, vedova Freschi, che oggi spegne 103 candeline.

Maria è nata il 1° febbraio del 1921, a Pieve Fosciana. A 13 anni, dopo il terremoto che aveva sconvolto Garfagnana e Lunigiana, si è trasferita con la famiglia a Livorno, dove giovanissima ha iniziato a lavorare come dipendente pubblica: a 17 anni era già impiegata nella segreteria dell’Istituto Nautico, per poi passare agli uffici della Provincia, della quale è stata dipendente fino alla pensione. Era una ragazza socievole e aperta, carattere che ha mantenuto e che l’ha portata a fare tante amicizie in città. Continua a sentirsi con le amiche e quando può si svaga frequentando il parco pubblico.

Dal sindaco Luca Salvetti un omaggio floreale con gli auguri affettuosi della città.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa