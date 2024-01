Milleproroghe, Fossi (Pd): "Cassa integrazione Gkn per tutto il 2024"

"Prorogare fino al 31 dicembre 2024 la cassa integrazione straordinaria per i lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio scaduta a fine 2023": è quanto chiede un emendamento Pd al Milleproroghe, 'segnalato' e quindi che verrà messo in votazione nei prossimi giorni nelle Commissioni competenti di Montecitorio.

"Ad oggi, nonostante gli sforzi della Regione Toscana, ci sono 180 dipendenti senza stipendio sebbene il tribunale abbia condannato l'attuale proprietà per comportamento antisindacale, annullando la procedura di licenziamento collettiva. Occorre tempo per rilanciare l'azienda, in un territorio peraltro devastato dalle alluvioni dello scorso novembre. Per questi motivi chiediamo al governo Meloni un ulteriore anno di cassa integrazione straordinaria e ci appelliamo ai deputati di maggioranza affinché non si voltino dall'altra parte ed approvino la proroga": dichiara il deputato Pd e segretario Dem della Toscana, cofirmatario dell'emendamento.

Fonte: Ufficio Stampa