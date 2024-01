Palestina e Israele, incontri con esperti al circolo Pacchi di Fucecchio

Il Circolo G. Pacchi apre le sue porte alla conoscenza e al dialogo con un evento focalizzato sul duraturo e complesso conflitto tra Israele e Palestina. L'incontro, intitolato “Palestina e Israele. Capire il presente, immaginare il futuro”, si terrà sabato prossimo, 3 febbraio, alle ore 17.00, e promette di essere un momento di riflessione critica e costruttiva su una delle questioni più pressanti della geopolitica mondiale.

Da oltre sette decenni, il conflitto israelo-palestinese rimane al centro dell'attenzione internazionale, una tragica realtà che, in assenza di soluzioni sostenibili, si riacutizza periodicamente, alimentando cicli di violenza e sofferenza. In questo contesto, il Circolo Pacchi si propone come un luogo di incontro e di scambio intellettuale, dove esperti del settore e il pubblico possono dialogare apertamente, lontano da pregiudizi e da visioni unilaterali.

Tra gli intervenuti, spiccano figure di notevole spessore accademico e professionale. Giorgio Gallo, proveniente dal dipartimento di Scienze della Pace dell’Università di Pisa, e Samuela Marconcini, ricercatrice indipendente, porteranno la loro profonda conoscenza del contesto storico e sociale del conflitto. La loro esperienza sarà arricchita dalla prospettiva internazionale di Aldo Biondi, membro della Commissione Europea – Direttorato Generale per gli Aiuti Umanitari e la Protezione Civile, che attualmente ricopre il ruolo di Responsabile per la Palestina nel Dipartimento Medio Oriente. L'evento sarà introdotto da Sara Matteoli, stimata docente di Storia, che guiderà il pubblico attraverso le complessità storiche e attuali di questa prolungata disputa.

Questo incontro è un'opportunità imperdibile per chiunque desideri approfondire la propria comprensione del conflitto israelo-palestinese, esplorando le sue radici storiche, le dinamiche attuali e le potenziali vie verso la pace. Attraverso la presentazione di diversi punti di vista e l'analisi di casi studio, il dibattito mira a promuovere una comprensione più sfumata e un dialogo costruttivo tra le parti.

Il Circolo G. Pacchi e la Fondazione Montanelli Bassi, con il supporto di illustri accademici e professionisti del settore, invitano la comunità a partecipare a questo evento significativo. È un'occasione per ascoltare, riflettere e, si spera, contribuire a una maggiore consapevolezza collettiva verso la ricerca di soluzioni pacifiche e durature.

L'evento è aperto a tutti, con ingresso libero fino al raggiungimento della capienza massima. Per maggiori informazioni, si prega di contattare il Circolo G. Pacchi.