Limite di 3,5 tonnellate, passa un tir da 40: ponte sull'Era chiuso 15 giorni a Ponsacco

In questi giorni si sono svolte le prove di carico per verificare la stabilità del ponte sull’Era. La chiusura si rese necessaria dopo che martedì 23 gennaio un autoarticolato, dal peso complessivo di 40 tonnellate, lo ha oltrepassato nonostante il limite di 3,5 tonnellate.

La notizia positiva è che il ponte non ha subito danni strutturali. Ci sarà da attendere l’arrivo dei materiali necessari per eseguire degli interventi superficiali sui giunti e per ripristinare i varchi. L’impegno dell'amministrazione è di riuscire a riaprire il ponte al traffico entro una quindicina di giorni.

Fonte: Comune di Ponsacco - Ufficio stampa