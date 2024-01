Ponte Marconi, 800mila euro per i lavori a Poggibonsi

800.000 euro per la manutenzione straordinaria del ponte di viale Marconi, che sarà finanziata dalla Regione Toscana con risorse messe a disposizione nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione.

“Ringraziamo la Regione per aver individuato questo intervento fra quelli da finanziare – dice il sindaco David Bussagli – E’ un progetto su cui stiamo lavorando, già presente nel piano triennale delle opere pubbliche e che riguarda una infrastruttura fondamentale e strategica per la viabilità cittadina che dovrà essere ammodernata e adeguata con un intervento di manutenzione straordinaria su cui sono in corso verifiche in merito a tempi e modalità”.

“Abbiamo promosso una operazione di verifica sui ponti esistenti, nel rispetto delle linee guida per la classificazione del rischio, la valutazione delle sicurezza ed il monitoraggio – dice il primo cittadino - Un’azione fondamentale perché ci consente di pianificare nel medio e lungo periodo interventi utili ad adeguare le strutture a tutela della sicurezza. Siamo intervenuti sul ponte Nenni e nei prossimi mesi interverremo sul ponte a Drove”. Uno dei ponti oggetto di verifiche è quello in viale Marconi la cui manutenzione è stata inserita nella delibera della giunta regionale dedicata al programma di interventi finanziati sul Fondo di Sviluppo e Coesione che pianifica investimenti nella Regione nell’arco dei prossimi 5 anni.

“Sorprendono e non poco le parole dell’avvocato e deputato Michelotti e dell’avvocato Manfredi Biotti – dice Bussagli – secondo i quali queste risorse sarebbero destinate ad un altro ponte, quello sulla Cassia a Bellavista. Sarebbe consigliabile informarsi e leggere gli atti prima di ‘sbagliare’ un ponte e avventurarsi su tematiche di cui Fratelli d’Italia dimostra di non essersi mai interessata se non quando ha approvato il nuovo codice dei contratti del ministro Salvini che ha fatto slittare i tempi della gara”.

“Come è noto infatti – chiude il sindaco - la ricostruzione del ponte di Bellavista è in gara. E’ un intervento da 10.000.000 di euro, interamente finanziato con risorse della Regione Toscana che sono già tutte nella disponibilità della Provincia di Siena che ha bandito la gara in scadenza il 12 febbraio prossimo”.

Ad essere finanziato con 800.000 euro sul Fondo Sviluppo e Coesione è l’intervento per la futura manutenzione straordinaria del ponte di viale Marconi.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa