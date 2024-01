Rapina un negozio e borseggia una passante, arrestato 29enne

I carabinieri hanno arrestato un 29enne per rapina aggravata ai danni di un negozio di ottica e rapina ai danni di una donna. Il fatto è accaduto ieri, martedì 30 gennaio, nella prima serata, quando il giovane ha fatto irruzione in un negozio di Cascina, taglierino in pugno, minacciando la commessa e chiedendo di dargli i soldi contenuti nel registratore di cassa. L’immediato allarme ha costretto alla fuga il rapinatore che però è riuscito a portare via alcune paia di occhiali da un espositore.

Subito dopo, a poca distanza dal negozio di ottica, il rapinatore ha incontrato una signora che stava aspettando l’autobus alla fermata e, minacciandola, le ha chiesto di dargli la borsa. Al rifiuto e alla resistenza posta in atto, il rapinatore l'ha spinta contro un muro, procurandole lievi lesioni e le ha preso la borsa che aveva a tracolla con all’interno il portafogli con denaro contante e documenti.

La descrizione fornita ai carabinieri ha permesso di risalire subito all’identità del rapinatore che è stato raggiunto nella propria abitazione, a distanza di pochi minuti. Il giovane aveva ancora addosso gli indumenti che indossava durante le rapine ma, soprattutto, aveva ancora con sé sia la borsa con i documenti della donna che alcune paia di occhiali poco prima rapinati. Il 29enne è stato portato al Don Bosco.