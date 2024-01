Sei milioni per la viabilità lucchese, Giani e Baccelli: "Svolta per il territorio"

Con i Fondi di sviluppo e coesione arrivano quasi 6 milioni di euro per le infrastrutture nel Comune di Lucca: 3 milioni per realizzare il secondo lotto del nuovo asse suburbano tra la rotatoria di via dell’Acquacalda e la rotatoria di viale Castracani, e oltre 2,9milioni per realizzare la nuova viabilità tra la strada statale 439 Sarzanese Valdera e la SS12 Pisana, tratto tra via dei Pellegrini e via dei Sillori.

Con questi 3 milioni assegnati dal Fondo di sviluppo e coesione per la realizzazione dell’asse suburbano, sarà finalmente possibile portare a completamento un progetto fortemente voluto dalla Giunta regionale sin dal 2020, con la legge 97, che stanziò per questo7 milioni. Con il nuovo finanziamento l’opera potrà essere realizzata.

“Si tratta di due interventi – ha detto il presidente Eugenio Giani insieme all’assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli- molto attesi, e che contribuiranno a dare una svolta alla viabilità del territorio. Lo sviluppo dell’intera area passa anche da queste scelte di viabilità in cui crediamo e che abbiamo voluto che fossero fra gli interventi che abbiamo deciso di finanziare con i fondi di sviluppo e coesione”