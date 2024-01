Sequestrati 1.13 milioni di prodotti commercializzati da due aziendi pratesi del Marcolotto, in violazione ai marchi registrati e non sicuri per la salute pubblica. Le due attività sono state controllate dalla guardia di finanza di Prato. I titolari sono stati denunciati per commercializzazione di capi contraffatti e segnalati, per l’avvio delle sanzioni, alla Camera di Commercio ed alla Regione Toscana.