Servizio civile al Comune di Empoli, 11 posti disponibili su 5 progetti

Undici posti per il Servizio Civile Universale nei servizi del Comune di Empoli. Per presentare la domanda, la scadenza è fissata per le ore 14 del 15 febbraio 2024. Il Comune di Empoli ha infatti partecipato al bando per la selezione di quarantanove volontari il cui ente titolare è il Comune di Santa Croce sull'Arno. I progetti, complessivamente cinque afferenti a due specifici programmi di intervento 'Comuni(c)azioni - Il Servizio Civile come parte integrante della rete dei servizi del territorio' e 'Wel.Com: welfare di comunità', si realizzeranno fra il 2024 e il 2025 sul territorio dei comuni coinvolti: oltre a Santa Croce sull'Arno, sono interessati Empoli, Fucecchio, Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d'Arno, San Miniato, Santa Maria a Monte e la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa.

PROGETTI - I cinque progetti parte del bando sono: 1. Servizi educativi comunali - La qualità educativa come modello di sviluppo del Valdarno inferiore; 2. La biblioteca luogo di relazioni e di comunità; 3. Comunità aperte - Azioni di supporto alla coesione sociale; 4. Connettersi al Comune - Iniziative di orientamento ai servizi pubblici; 5. Memoria & Antifascismo per costruire la pace. Il Comune di Empoli cerca due volontari per il progetto numero uno, da inserire al nido comunale Stacciaburatta e al nido comunale Centro Zerosei, quattro volontari per il progetto numero 2 da inserire all'Archivio comunale (1), al Museo del Vetro (1) e nella biblioteca comunale (2), quattro volontari per il progetto numero 4 da inserire all'Urp (1), all'Anagrafe (1) e al settore Politiche territoriali (1). Un volontario potrà invece contribuire allo sviluppo del progetto 5, negli spazi della Casa della Memoria.

IL SERVIZIO CIVILE - Il Servizio Civile è un’esperienza di cittadinanza attiva rivolta a tutti i giovani che vogliono favorire la realizzazione dei princìpi costituzionali di solidarietà sociale scegliendo di aggiungere competenze al proprio bagaglio e assicurandosi al contempo una minima autonomia economica, a ogni volontario spetta infatti un rimborso mensile. E’ un’esperienza di formazione che richiede impegno e interesse per le attività previste dai progetti, che è riconosciuta come competenza curriculare spendibile quindi nel corso della vita lavorativa e che può diventare essa stessa un’opportunità di lavoro. Per quanto riguarda il Servizio Civile Universale, i progetti hanno durata di 12 mesi con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali e un assegno mensile di € 507,30. I bandi d Servizio Civile Universale si rivolgono a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 28 anni compiuti (28 anni e 364 giorni). Per presentare domanda è necessario essere in possesso di identità digitale: attualmente per il Servizio Civile Universale è richiesto lo SPID. Le domande ammissibili sono quelle che rispettano i requisiti richiesti dai relativi bandi. Per i candidati ammessi si tiene un colloquio individuale che determina una graduatoria di idonei e non idonei. Viene avviato al servizio chi tra gli idonei consegue il punteggio più alto, attribuito rispettando quanto disposto dai bandi.

INFORMAZIONI - Tutte le informazioni utili e la relativa modulistica per partecipare al bando per il Servizio Civile Universale, che vede coinvolto anche il Comune di Empoli, sono disponibili cliccando sul seguente link https://www.comune.santacroce.pi.it/informazioni/servizio-civile/. Per informazioni è possibile inviare una mail a serviziocivile@comune.santacroce.pi.it o chiamare il numero 0571 389974.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa