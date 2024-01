Sosta a pagamento, da lunedì 5 febbraio il via alla nuova gestione

Inizierà da lunedì prossimo 5 febbraio la nuova gestione delle aree di sosta a pagamento a Fucecchio. Sarà la società S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale con sede a Corciano (PG) a gestire tramite parcometri di nuova generazione i pagamenti della sosta nelle zone limitrofe al centro cittadino. Il servizio prevede anche il controllo della sosta attraverso personale ausiliario. Con i nuovi parcometri sarà possibile pagare con monete, con le carte elettroniche dei principali circuiti e, dalla fine di febbraio, anche attraverso alcune app dedicate alla sosta.

“Gli stalli blu - spiega il sindaco Alessio Spinelli - a Fucecchio ci sono da tantissimi anni. Adesso è arrivato il momento di riorganizzare il servizio in maniera più efficiente puntando su un contratto full service che prevede, da parte della ditta che si è aggiudicata la gara, anche la pronta riparazione dei parcometri in caso di guasto, la manutenzione della segnaletica orizzontale, uno sportello informazioni e personale ausiliario per il controllo delle auto in sosta, quest'ultimo servizio richiesto da molti cittadini. Per sostenere tutti questi servizi abbiamo incrementato i posti auto a pagamento anche se in maniera contenuta; rimangono a disposizione 450 posti gratuiti a brevissima distanza dal centro, basti pensare a Piazza Salvo D'Acquisto, Casa Banti, piazza La Vergine e le strade limitrofe, piazza Padre Ceci, via Mazzini, viale Gramsci e tutte le traverse di Viale Buozzi. Se a questi aggiungiamo due aree di sosta capienti come Piazza Aldo Moro e il parcheggio del Palazzetto dello Sport, appena più distanti ma sempre vicine, superiamo abbondantemente i 1000 posti. E' evidente, come ci dicono i numeri, che a Fucecchio non c'è alcuna carenza di parcheggi gratuiti. L'obiettivo che perseguiamo, quindi, è quello di una migliore gestione della sosta e di creare maggiore ricambio di auto nei parcheggi vicino alle zone commerciali come quella del centro, anziché vedere sugli stalli sempre le stesse autovetture dalla mattina alla sera. Questo andrà a tutto vantaggio anche dei commercianti che potranno contare su un maggiore rotazione dei posti auto e quindi dei clienti che potranno trovare posto anche a pochi passi dai negozi”.

LE ZONE BLU

Le strade interessate dalla sosta a pagamento sono in pratica le stesse che erano previste fino al 2023 ad eccezione di 8 nuovi posti auto in Piazza Montanelli, che sostituiscono quelli tolti da Corso Matteotti, 30 stalli sotto la pensilina del mercato tra via Cavallotti e via Enrico da Fucecchio e 48 posti che diventano a pagamento in Piazza XX Settembre (si aggiungono agli 11 già esistenti davanti alla galleria Le Contrade), la quale però rimarrà in gran parte a sosta gratuita (oltre 150 posti). Riepilogando, le strade con sosta a pagamento sono le seguenti: Via Battisti (21 posti), Via Roma (38 posti), via Sauro (6 posti), piazza Montanelli (8 posti), via Trento (8 posti), via e largo Trieste (28 posti), via Landini Marchiani (20 posti), viale Buozzi (57 posti), piazza XX Settembre (59 posti), pensilina via Cavallotti/via Enrico da Fucecchio (30 posti) piazza Lavagnini (24 posti).

TARIFFE

La tariffa, valida in tutte le zone, sarà di 1 euro per la prima ora (frazionabile con un minimo di 20 minuti e 0,30 euro), 1 euro per la seconda ora e 2 euro per le ore successive.

GIORNI E ORARI

La sosta sarà a pagamento tutti i giorni feriali, sabato incluso, con diversi orari a seconda delle strade e delle piazze. L'unica zona dove la sosta sarà a pagamento anche la domenica e i giorni festivi sarà piazza Lavagnini, di fronte all'ospedale San Pietro Igneo, dove il ricambio di vetture serve a garantire tutte le persone in visita ai degenti. Questi gli orari previsti:

- via Battisti, via Roma, via Sauro, piazza Montanelli, viale Buozzi ore 9-13 e 15-20

- piazza Lavagnini ore 8-20 (compresi i festivi)

- via Landini Marchiani ore 7,30-20

- via e largo Trieste ore 9,30-13 e 15-20

- via Trento 9,30-12 e 15-19

- piazza XX Settembre e pensilina via Cavallotti/via E. da Fucecchio 8-20

SOSTA GRATUITA PER I PRIMI 20 MINUTI

In alcune strade per favorire i cittadini che devono fare acquisti o sbrigare pratiche che richiedono poco tempo sono stati previsti 20 minuti di sosta gratuita, ottenibile attraverso un apposito tagliando rilasciato dal parcometro. Le strade interessate da questa possibilità sono: via Roma, via e largo Trieste, via Sauro, piazza Montanelli e via Landini Marchiani.

ABBONAMENTI E INFORMAZIONI

Sono previsti due tipi di abbonamenti, quello ordinario al costo di 25 euro al mese (estendibile fino ad un anno) e quello riservato ai residenti in zona ZTL e centro al costo ridotto di 10 euro al mese. L'abbonamento darà diritto a parcheggiare in tutti gli stalli blu ad eccezione di quelli in piazza Montanelli, via Sauro, e via Landini Marchiani. Gli abbonamenti potranno essere richiesti attraverso il portale fucecchio.sis.city (dove è possibile trovare tutte le informazioni sulle aree di sosta, tariffe e modalità di pagamento) oppure allo sportello informazioni della società S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale che a partire dal 9 febbraio sarà aperto tutti i venerdì dalle 9,30 alle 12,30 al piano terra del Palazzo Comunale di Fucecchio (piazza Amendola, 17).

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa