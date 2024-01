SuperRete Ncc, convegno nazionale a Firenze

Il 27 gennaio scorso si è tenuto all'ex Hotel San Gallo Palace ora Allegro Italia San Gallo di Firenze, il secondo convegno delle aziende Noleggio con Conducente denominata SuperRete Ncc, www.superrete.com, con presenti oltre 100 ditte da tutta Italia (l’anno scorso si tenne a Villa Orsi a Bologna).

Il network nazionale è nato nel settembre 2019 a Firenze e accorpa oggi oltre 500 aziende sparse su tutto il territorio nazionale, da Bolzano a Palermo e anche all’estero, per un volume d’affari che supera i 300 milioni di euro.

Una vera rete di relazioni in primis umane e poi imprenditoriali che dagli aderenti è considerata oggi una risorsa aggiuntiva per tutti: una virtuale rete d'impresa priva d’ogni burocrazia, che ha generato una concreta rete di amicizie e di affari. Tutto basato sulla parola e il rispetto reciproco. Un modello di società utopistico che almeno qui è una realtà di lavoro ed è sempre più forte. Un sistema democratico ideato da dieci fondatori rappresentati dal loro presidente onorario, Mario Molinaro.

Mentre l’anno scorso a Villa Orsi la SuperRete focalizzò il suo tema sul fatto che le imprese Ncc avrebbero potuto offrire 30mila posti di lavoro stagionali se il governo avesse derogato loro, per i dipendenti, gli obbligatori esami del ruolo alle Regioni dopo la patente professionale KB, voce corale che non è stata ascoltata, sia pure portata all’attenzione delle massime cariche sindacali nazionali, quest’anno la SuperRete ha sorpreso tutti i presenti con la partecipazione straordinaria di Edda Giuberti presidente della Onlus Tripla Difesa deputato presso le Nazioni Unite, Ngo in status consultivo presso Ecosoc (Consiglio economico e sociale dell’Onu) pronta a sostenere gli Ncc nella sede Onu di Ginevra nella prossima sessione internazionale dei Diritti Umani: “Noi siamo qua, pronti a difendere i vostri diritti umani violati”. E’ in preparazione, infatti, un documento unitario su questo tema che il presidente Mario Molinaro leggerà direttamente al planetario dell’Onu di Ginevra tra circa 2 mesi, riguardante le violazioni dei diritti umani perpetrati agli Ncc”.

L’avvocato della SuperRete Marco Cerioni ha confermato che effettivamente “ci sono leggi italiane che sono in netto contrasto con gli elementari diritti umani sanciti dall’Onu”.

Il cofondatore della SuperRete Vincenzo Lombardi di Milano ha ricondotto ai principi cardine della SuperRete invitando tutti a perfezionare i rapporti di fiducia “facendo in modo che le collaborazioni siano il più possibile professionali e ci sia correttezza tra i colleghi”.

Cento titolari di aziende Ncc si sono confrontati e conosciuti personalmente, hanno scambiato informazioni e idee, progetti futuri e piani di azione. Portati i saluti dei fondatori assenti di Cagliari, Bari, Catania, Novara, Palermo, Bergamo, accompagnati da un breve loro messaggio, presenti solo quelli di Milano, Venezia, Bologna e Firenze.

Il presidente Molinaro ha scandito quelli che saranno gli impegni della prossima stagione che si preannuncia più intensa della precedente. “Molti sono i problemi legislativi che attanagliano la nostra categoria, conosciamo la durezza e l’intensità del nostro lavoro nei mesi estivi ma siamo convinti che fare squadra sia l’unico sistema per rendere questo mestiere più efficienze e professionale. Stabilire rapporti di collaborazione e stringere alleanze è l’unico modo per raggiungere risultati, uniti si vince. La presenza qui tutti insieme segna un’altra tappa. Pur non essendo cooperativa, pur non essendo consorzio, siamo ugualmente efficienti e capaci di realizzare un lavoro utile alla collettività”.

È nell’idea della SuperRete quella di creare una Fondazione che si occupi di dare denaro agli sfortunati del mondo e di sostenere le famiglie degli appartenenti alla SuperRete che hanno perso qualche familiare o avuto qualche disgrazia lavorativa utilizzando anche il sistema del cinque per mille: “Uno strumento efficace che vada a sostegno delle necessità e dei guai che posa incorrere anche il più piccolo dei noleggiatori”.

“Voi siete il meglio che si possa trovare oggi in Italia in questa professione – ha ribadito Molinaro in apertura del convegno, al quale è seguito poi il pranzo ufficiale al ristorante Perseus di Firenze -. Perché siete persone perbene, aziende serie e qualificate che abbiamo selezionato con grande cura. Nulla è avvenuto per caso. E la cosa più bella oggi è ritrovarvi tutti seduti allo stesso tavolo, imprenditori titolari di microaziende con uno o due mezzi Ncc che magari non arrivano a 100mila euro all’anno di fatturato e grandi imprese con flotte da 30 a 50 mezzi per un fatturato che supera i 10 milioni. Tutte con un unico obiettivo condiviso, portarsi rispetto l’un l’altro e collaborare per svolgere al meglio questo mestiere, accontentando il più possibile i propri esigentissimi clienti”.

A questo proposito, il presidente Luca Turini della Cooperativa Limousine Service Livorno ha richiamato tutti all’importanza delle “giuste e corrette collaborazioni, qualificate e qualificanti, fatte di professionalità”.

Il cofondatore della SuperRete Gianni Pierobon della Cash di Venezia ha risposto che da ora in avanti “saremo più cauti nella selezione dei nuovi ingressi chiedendo che vengano presentati da tre componenti della SuperRete”.

Il presidente Mauro Tanduo della Cash di Venezia ha ricordato “l’artigianalità dei noleggiatori e al miracolo SuperRete che ha generato e genera tante buone opportunità di lavoro”.

Il presidente provinciale CNA NCC di Firenze Marco Carraresi ha riportato anche lui all’importanza di questa novità “di questa creatura che è nata e che è libera e che ha tutte le caratteristiche di essere una risorsa per le aziende”.

Il presidente Nando Verotta dell'ANCCI della Malpensa ha detto che “si parla tanto di iscrizione al ruolo e di Kb ma come categoria non si parla mai di corsi di pronto intervento medico e antincendio. Dobbiamo sapere, noi che siamo sempre in movimento, dove possono essere trovati defibrillatori in una città, ciò potrebbe salvare la vita a molte persone”.

Si è anche posta l’attenzione sulla possibilità di fare ordini massivi a Mercedes-Benz per ottenere trattamenti migliori e sconti dal 18 al 20% sui nuovi acquisti dei mezzi per il rinnovo costante dei parchi macchine. “Macchine nuove è sinonimo di efficienza e di sicurezza”.

“L’intervento di tutti i relatori, arricchisce sempre di più il mio bagaglio d'informazioni. Sono contento di aver conosciuto altri colleghi di tutta Italia. Spero sempre in una futura costruttiva collaborazione. Andiamo avanti così, saremo sempre più forti”, il commento di Enrico Ragusa di Ascoli Piceno.

“Un evento che mi ha dato l'opportunità di conoscere in maniera più approfondita il mondo Ncc. Il confronto sulle varie tematiche esposte mi hanno fatto capire come a volte è difficile il confronto con le forze dell'ordine e quanto sia delicato il lavoro che svolgiamo ogni giorno con diligenza e molta attenzione. I vari interventi dimostrano che il gruppo funziona perfettamente, "La macchina è ben oleata!". Parlare di opportunità è una cosa molto importante, le idee esposte creeranno sicuramente più lavoro e meglio distribuito sul territorio nazionale”, commenta Luxory Travel Service Abruzzo.

“Abbiamo potuto scambiarci punti di vista e confrontarci su ogni assieme a un buon pranzo”, è il pensiero di Rappini di Bologna.

Tra gli altri intervenuti al convegno ricordiamo il presidente Stefano Fabiani dell'Ufficio Emergenza Debiti, il presidente regionale Sistema Trasporti dell’Emilia-Romagna Giorgio Lunedei, l’avvocato Beatrice Bonini professionista di fiducia della CNA e dell'8PuntoZero, il presidente Francesco Marciano della rete della costiera napoletana, il vicepresidente confcommercio di Bari Antonio Calefati, il cofondatore Leonardo Santoro di Bologna.

Grandi assenti il presidente CNA Ncc Magellano per incidente, comunque rappresentato dalla presenza dell'ex presidente Mele di Milano e il commendator Andrea Vinchesi Medaglia d'Oro dello Stato italiano, per gravi motivi familiari e il presidente Fausto della Blurental di Savona, presidente del gruppo interno SuperRete con macchine attrezzate per il trasporto dei disabili.

Il prossimo convegno è previsto nel gennaio 2025 a Sorrento con regia questa volta tutta napoletana, diretta dai reggenti Marciano, Scialoia e Paone di una importantissima rete d'impresa denominata "Positano, Sorrento, coast Naples drivers service", facente parte anch’essa della SuperRete Ncc dove la partecipazione è regolata da poche regole: serietà, professionalità, affidabilità, tutto nell’obbiettivo di reciproco sostegno nello svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero dal singolo transfert al tour, fino all'organizzazione dei grandi eventi cui le auto blu sono determinanti per la logistica dei trasporti delle persone.