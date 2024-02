Al Quaranthana Teatro Comunale va in scena 'Raccontami di Domani' di César Brie

Venerdì 9 febbraio alle 21:30 al Quaranthana, al Teatro Comunale di San Miniato , andrà in scena un viaggio nell’universo femminile con RACCONTAMI DI DOMANI, intrigante pièce scritta e diretta dall’attore, drammaturgo e regista argentino César Brie, grande artista del teatro internazionale contemporaneo. In scena Vera Della Pasqua e Rossella Guidotti sono nell’intimità di una stanza da bagno, tra sali e profumi, si mettono a nudo, rivelando i propri segreti, tra un riaffiorare di ricordi e rimpianti, ma anche di sogni e speranze per il futuro.

Il tema dello spettacolo è l’amicizia tra due donne, attraverso il percorso della vita di due amiche, che César Brie racconta con una poesia scenica sull’essere donna e sul trascorrere del tempo.

Le due protagoniste vengono spiate dalla serratura del bagno dove conversano, si sistemano, si preparano. Scoprono i cambi della loro figura, si confessano, lavano il corpo e l’anima. In questo bagno gli oggetti più umili ci interpellano e diventano compagni di scena.

I volti attraverso lo specchio guardano lo spettatore affinché il reale si riveli come quelle verità che si possono raccontare solo in segreto.

Lo spettacolo è inserito nella stagione Teatrale del Quaranthana Teatro Miniato (via Zara 58 San Miniato, loc. Corazzano), una stagione che conferma la natura di piccolo teatro d’arte, organizzata dal Teatrino dei Fondi, compagnia e residenza artistica, con la direzione di Enrico Falaschi, con il sostegno di Comune di San Miniato, Ministero della Cultura, Regione Toscana.

Il Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato è uno spazio multiculturale, dedicato alla creazione degli spettacoli, all’ospitalità di artisti in residenza, alle stagioni teatrali e alla formazione e propone spettacoli di qualità, di altissimo livello nel panorama teatrale.

È un teatro intimo, di dialogo e confronto, che ha fatto della sua perifericità una sua peculiarità e che accoglie e coltiva gli spettatori con un percorso di vivace riflessione e approfondimento.

BIGLIETTI

INGRESSO INTERO € 12

RIDOTTO € 11

RIDUZIONI UNDER 25 e OVER 65

