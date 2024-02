Assistenti sociali Toscana, al via una ricerca con l’Università di Firenze

Ha preso il via in questi giorni una ricerca co-progettata dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Firenze e dal Consiglio Regionale della Toscana dell’Ordine degli Assistenti Sociali finalizzata a conoscere gli aspetti più rilevanti del funzionamento dell’Ordine e, in particolare, del rapporto tra i professionisti e l’organismo ordinistico che li rappresenta.

“Questa ricerca – spiega Rosa Barone, presidente degli Assistenti sociali toscani - si inserisce in una ricerca internazionale comparativa sulle organizzazioni professionali in Europa e nel mondo che vede coinvolti quasi una ventina di Paesi: tra questi, oltre l’Italia, Spagna, Australia, Giappone, Sud Africa”.

Barone sottolinea come “sia per noi molto importante – anche alla luce dei crescenti impegni che vengono chiesti agli assistenti sociali – avere un quadro aggiornato della tipologia dei rapporti che legano gli assistenti sociali ai diversi Enti e Organismi presso i quali svolgono la loro professione e come può essere migliorato il contributo in termini di formazione e innovazione oltre che in tema di senso di appartenenza che l’Ordine toscano è in grado di fornire”.

La ricerca – che prevede la somministrazione a tutti gli iscritti all’Ordine di uno specifico questionario che dovrà essere restituito entro il prossimo 16 febbraio – è posta sotto la responsabilità del professor Riccardo Guidi del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Firenze.

“I risultati – spiega Guidi - verranno presentati nel corso di una iniziativa programmata per la fine dell’anno”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa