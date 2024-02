Basket Castelfiorentino e Gialloblu in cerca di riscatto: le prossime sfide

A sette giorni di distanza dalle sconfitte rimediate per mano di Valdarno e Grosseto, il Basket Castelfiorentino e il Gialloblu Castelfiorentino si apprestano a tornare in campo per cercare l’immediato riscatto.

Domani, venerdì 2 febbraio, le ragazze del Basket Castelfiorentino sono attese dal secondo impegno casalingo consecutivo: alle 21 al PalaGilardetti ricevono infatti la Florence per la quinta giornata di ritorno di serie C Femminile (arbitro Cammilli di Empoli). Una partita particolarmente delicata per le gialloblu di coach Gianni Lazzeretti, visto che rappresenta uno scontro diretto tra due formazioni attualmente appaiate a quota 6 punti, con le fiorentine avanti in virtù della vittoria conquistata all’andata (43-39 il finale a Firenze). Un risultato che Lucchesi e compagne dovranno ad ogni costo cercare di invertire, con lo sguardo rivolto anche a quella differenza canestri che alla fine dei giochi potrebbe rivelarsi un fattore determinante.

Domenica 4 febbraio, invece, toccherà al Gialloblu Castelfiorentino che alle 18.30 farà visita all’Impruneta per la seconda giornata di ritorno di Divisione Regionale 2 (arbitri Bastianelli di Bucine, Perea di Cetona). Dopo lo scivolone casalingo nello scontro diretto per mano di Grosseto, i ragazzi di Dario Chiarugi saranno chiamati a dare la scossa a questa seconda parte di stagione portando a casa due punti importanti per restare in scia con il terzetto di testa, cercando di bissare il successo ottenuto all’andata quando al PalaBetti si imposero per 59-46.

