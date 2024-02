Castelfranco di Sotto, convocato il Consiglio comunale

Convocato il Consiglio comunale di Castelfranco di Sotto, in seduta straordinaria e in prima convocazione, per il giorno 5 febbraio alle ore 18.30 nella Sala Consiliare del palazzo comunale. Di seguito l'ordine del giorno:

1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO E NOMINA SCRUTATORI.

2. INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI.

3. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 28.12.2023.

4. VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA IN ZONA F2 AREE PRIVATE DESTINATE A VERDE ATTREZZATO DI INTERESSE COLLETTIVO E/O TURISTICO RICETTIVO - "PARCO DEL CARNEVALE" IN VIA DELLA CHIESA 121. ADOZIONE.

5. AGGIORNAMENTO DEL VIGENTE PROGRAMMA COMUNALE PER GLI IMPIANTI DI RADIO COMUNICAZIONE – ANNO 2024 - COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO.

6. MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE DI MINORANZA – FORZA ITALIA – AURORA ROSSI AD OGGETTO "APERTURA UFFICIO POSTALE".