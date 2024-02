Centro di Cerbaiola, Galli e Picchielli (Lega): "Fondamentale riscaldamento efficiente"

"Ci siamo occupati a più riprese con sopralluoghi e specifici atti del Centro di Cerbaiola ad Empoli - affermano Giovanni Galli ed Andrea Picchielli, rispettivamente Consigliere regionale e comunale della Lega - e quindi ci uniamo immediatamente al giusto e pressante invito del Presidente dell’associazione Rolando Terreni che chiede di risolvere definitivamente e non solo con soluzioni tampone, il problema relativo all’impianto di riscaldamento".

"Se le risorse economiche ci sono, è doveroso che vengano utilizzate anche in tal senso. In pieno inverno, con temperature quindi rigide, è inaccettabile che gli ospiti della struttura rischino di stare al freddo, com’è recentemente avvenuto" precisano Galli e Picchielli. "Chi di dovere, dunque, intervenga prontamente per risolvere la palese criticità, una delle varie problematiche strutturali che, purtroppo, assillano l’immobile" concludono i rappresentanti della Lega.

Fonte: Ufficio stampa