"Con Sara pper Firenze2, al via le passeggiate nei quartieri della candidata a sindaco Sara Funaro

Una serie di iniziative nei quartieri di Firenze per incontrare i cittadini e confrontarsi con loro su temi e criticità che interessano la zona in cui vivono e lavorano. Sabato 3 febbraio si svolgerà il primo appuntamento di “Con Sara per Firenze”, passeggiate che la candidata sindaca del centrosinistra Sara Funaro farà nei quartieri della città. L’appuntamento per questa prima tappa è alle ore 10 alla passerella dell’Isolotto (lato Lungarno dei Pioppi).

Durante ogni passeggiata il gruppo di partecipanti si soffermerà in luoghi simbolo del quartiere ed ogni cittadino avrà l’opportunità di portare il proprio contributo e le proprie idee per costruire insieme i quartieri fiorentini di domani. A conclusione della passeggiata ci sarà un ulteriore momento di confronto in cui sarà possibile condividere quanto emerso.

L’incontro conclusivo della passeggiata di sabato 3 febbraio sarà alle 11:30 al Circolo ARCI dell’Isolotto (via Cesare Maccari, 104).