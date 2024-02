Emma Marrone sarà in concerto a Peccioli nell'estate 2024

Emma Marrone non sarà solo a Sanremo, si esibirà pure a Peccioli all’Anfiteatro Fonte Mazzola. È ufficiale la sua presenza in Toscana in Alta Valdera per la prossima estate, per la quale è già stato annunciato il tour che toccherà anche Forte dei Marmi il 3 agosto. Di seguito l'annuncio di 11Lune.

Siamo felici di annunciare il primo artista di 11Lune 2024! Venerdì 5 luglio alle ore 21.30 salirà sul palco dell’ Anfiteatro Fonte Mazzola Emma. A breve vi daremo maggiori informazioni sull’inizio della vendita dei biglietti. Emma Marrone sarà in gara nella 74esima edizione del Festival di Sanremo con “Apnea”, brano scritto dalla stessa Emma insieme a Paolo Antonacci, Davide Petrella e Julien Boverod (in arte Jvli), che è anche il produttore della canzone.