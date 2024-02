Empoli, tenta il furto in auto ma il proprietario arriva e lui lo aggredisce

Il tentativo di furto in auto è finito con un'aggressione da parte del ladro verso il proprietario. È in corso di ricostruzione la vicenda avvenuta questa mattina in piazza Matteotti a Empoli, alle 9 circa. Il 56enne si è accorto che l'uomo, di origini straniere ma di cui ancora non si conoscono le generalità, stava tentando di rubare all'interno della sua auto. Per questo si è avvicinato con l'obiettivo di fermarlo ma da lì è nata una colluttazione. A rimanere ferito è stato proprio il 56enne, che sarebbe stato ferito al naso. Sul posto sono poi giunte una volante della polizia per l'aggressore e un'ambulanza della Misericordia di Empoli per il ferito, portato poi in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli. Attualmente è in corso l'identificazione negli uffici di piazza Gramsci da parte del presunto ladro.