FantaSanreMusei, le opere di Empoli si associano alle canzoni del Festival

Nuova edizione del Festival di Sanremo all'orizzonte, nuova edizione del 'FantaSanreMusei - Un'opera d'arte, una canzone sanremese' pronta a entrare nel vivo. L'iniziativa, nata dall'idea dello staff del sistema museale empolese nel 2023, torna puntuale sui canali social di Empoli Musei per il secondo anno consecutivo, carica di voglia di raccontare l'arte e la musica, volti di quella stessa medaglia che si chiama cultura. Ecco dunque che, in vista dell'inizio del festival della canzone italiana, protagonista nella Città dei fiori dal 6 al 10 febbraio 2024, il FantaSanreMusei, sulla scia del FantaSanremo, ha preso il via partendo da Empoli per toccare tante città e tante istituzioni culturali, da Gubbio a Urbino, da Spoleto a Crotone, da Venezia a Cosenza, giusto per citare alcune tappe della 'geografia' della sfida a suon di note e opere d'arte.

Partecipare è semplice: basta creare una squadra composta da cinque opere della collezione permanente dei musei associate a una canzone in gara di edizioni passate del Festival. Regolamento alla mano, il budget è illimitato come il valore, inestimabile, dei capolavori ospitati in questo o quel museo, mentre il termine ultimo per presentare la squadra è sabato 10 febbraio, serata conclusiva del Festival di Sanremo.

È necessario inviare una mail a empolimusei@comune.empoli.fi.it per comunicare l'adesione, taggare @empolimusei e aggiungere l'hashtag #FantaSanreMusei. Da tenere sempre bene a mente, nel formulare il proprio team, anche i bonus, immancabili e consultabili insieme a modalità di partecipazione e regolamento completo della sfida sui canali Instagram e Facebook EmpoliMusei, chiamando lo 0571 757067 (Museo del Vetro, in orario di apertura) o inviando una mail all'indirizzo empolimusei@comune.empoli.fi.it. Il tutto aspettando la proclamazione del vincitore che avverrà domenica 11 febbraio, rigorosamente via social network.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa