Furti e atti vandalici nelle scuole di Empoli, trovata banda di minorenni. Danni per 25mila euro

Dopo vari episodi di piccoli furti e atti vandalici nelle scuole e nei nidi di Empoli, le indagini della polizia hanno portato a identificare i presunti autori. Si tratterebbe di un gruppo di giovanissimi, sei ragazzi tutti minorenni, tra i 16 e i 17 anni residenti in zona. La procura del Tribunale dei minorenni di Firenze ha gestito i fatti, delegando alla polizia le indagini. I responsabili sarebbero stati colti sul fatto. A contribuire anche la sorveglianza privata.

Come afferma il Comune, l'episodio avvenuto questa notte che ha permesso di individuare i minori riguarda il nido La casa dei Canguri in via Garigliano a Serravalle. Già dall'autunno scorso a essere violate, a più riprese talvolta anche per tre volte alla settimana in particolare nel fine settimana, erano state fra le altre le scuole presenti nella zona di Carraia, di Ponzano e di Cascine. La stima complessiva dei danni ammonta a circa 25mila euro.

A ringraziare per la soluzione del caso anche la sindaca Brenda Barnini: "Voglio ringraziare il Commissario Francesco Zunino e i suoi uomini per avere collaborato insieme all’amministrazione in questa operazione. Avevo ricevuto molte sollecitazioni da parte dei genitori e condiviso da mamma la loro preoccupazione. Fatemi dire che considero una vera emergenza quella che colpisce alcune fasce della popolazione più giovane che si mostrano privi di ogni rispetto delle istituzioni e dei beni pubblici. Questo mi convince ancora di più di quanto sia necessario investire in azioni di educazione e prevenzione. Ma anche fare un appello a tutti i genitori ad avere maggiore attenzione nei confronti dei propri figli, a non accontentarsi di un rapporto superficiale che non esercita la funzione di controllo necessaria soprattutto in una determinata fase della vita, senza la quale la trasmissione di valori positivi non può esserci con gravi conseguenze prima di tutto per i ragazzi stessi".