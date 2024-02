Il gas metano arriva lungo via Montelupo a Montespertoli, 1,5 km di tubazioni

A partire dal prossimo lunedì 5 febbraio, prenderanno avvio i lavori di estensione della rete del gas metano lungo via di Montelupo a Montespertoli. Il progetto, realizzato e finanziato da Centria (società pubblica del gruppo Estra) con un investimento superiore a 374.000 euro, prevede la posa di oltre 1,4 chilometri di nuove tubazioni sulle strade comunali, l'allacciamento ai clienti finali e il completo ripristino delle pavimentazioni stradali. Tra le attività programmate rientra anche il recupero definitivo dei manti stradali e il rifacimento della segnaletica orizzontale nelle zone coinvolte dalla metanizzazione.

Entro l’estate sarà quindi posata la nuova condotta (in PEAD del DN 125) lungo la via nei tratti compresi tra il civico 46 e l'incrocio con via Dello Schiavone, e tra l'attuale terminale di rete in corrispondenza del magazzino comunale e il civico 124 in località Cetine, oltre alla realizzazione degli allacciamenti domiciliari.

“Dopo Nebbiano, Ortimino, via Lucardese, via Torre e via San Vincenzo continuano i programmi di investimento con Centria per portare il metano nel territorio. Quella con Centria è una sinergia importante che ha permesso in questi anni di colmare un gap importante e di realizzare una stagione di investimenti straordinaria e fondamentale per la competitività del territorio.” dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

“Oltre ai benefici ambientali dati dalla riduzione delle emissioni di CO2 rispetto ad altri sistemi di approvvigionamento per usi cottura, riscaldamento e civili, abbiamo deciso di venire incontro alle difficoltà di famiglie e imprese azzerando i costi di allacciamento, permettendo così a tutti di usufruire del metano” aggiunge Roberto Rappuoli, Presidente di Centria.

Nel corso del 2024 sarà realizzato anche il secondo lotto dell’estensione del metano su Via San Vincenzo con la prosecuzione dell’intervento in corso di completamento dal civico 13 fino all’intersezione con via Staffoli (civico 44).

Grazie alla nuova rete, quindi, il servizio di distribuzione del metano sarà a disposizione di tutti i cittadini interessati che possono richiedere la realizzazione degli allacciamenti, gratuitamente, nelle nuove estensioni di rete.

I cittadini interessati possono concordare un appuntamento con il tecnico inviando una e-mail all’indirizzo preventivi.metanizzazioni@centria.it o telefonando al n° 0574 870681 (orario 8-17).

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa