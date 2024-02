Green Food Week nelle mense di Castelfranco, per una settimana cibo a basse emissioni

Il Comune di Castelfranco di Sotto e l'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci insieme al Camst Group (che ha in gestione il servizio di mensa scolastica) aderiscono al progetto Green Food Week 2024. L'iniziativa, attiva dal 5 al 9 febbraio 2024, promuove "il cibo amico del pianeta".

Il progetto porta all'attenzione degli alunni e delle alunne quali sono i cibi che danneggiano l'ambiente, consumando tante risorse e provocando l'emissione di molti gas serra, contribuendo così al surriscaldamento globale, e quelli che al contrario crescono in condizioni tali da richiedere poche risorse, e che quindi contribuiscono alla tutela e alla fertilità dei suoli e fanno bene all'uomo.

Gli esperti a livello mondiale concordano nell'affermare che gli alimenti di origine vegetale come frutta, verdura, cereali integrali e legumi hanno l’impronta carbonica più bassa, quindi sono meno inquinanti , e fanno bene alla salute delle persone. Mentre i grassi animali e gli oli tropicali (come burro e olio di palma), la carne rossa e quella processata (salumi, salsicce e wurstel), i dolci e i prodotti da forno a base di farina raffinata e zucchero che troviamo in cima alla piramide alimentare e negli spicchi più piccoli del piatto Lancet, sono meno salutari e causano un aumento delle emissioni di gas serra nell’atmosfera.

La Green Food Week mira a sensibilizzare sul tema dell'eco-sostenibilità attraverso la promozione di menù che non prevedano delle scelte di origine animale (principalmente carne e pesce).

Questo perché un terzo delle emissioni totali di gas serra proviene dal settore alimentare e più della metà di queste emissioni dipende dai prodotti animali. A sua volta, metà delle emissioni degli allevamenti dipende dai ruminanti, vale a dire bovini e ovini.

Conoscere e saper distinguere cosa fa bene e cosa è maggiormente inquinante, aiuta a crescere con una consapevolezza diversa anche nell'alimentazione.

L'iniziativa coinvolge in Italia più di 100.000 bambini e bambine attraverso un "menù ecologico" che viene servito appunto nelle mense scolastiche.

Le scuole di Castelfranco parteciperanno lunedì 5 febbraio, proponendo un "Menù Spagnolo" composto da: paella vegetariana, tortilla di patate, pisellini all'olio, frutta fresca. La proposta inoltre fa parte del progetto "Menù dal mondo" che trasforma il momento del pasto in una scoperta culturale oltre che gastronomica.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa