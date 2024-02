Il Volo in tour, tappa anche a Torre del Lago

In attesa di vederli sul palco dell’Ariston come artisti in gara per la 74° edizione del Festival di Sanremo con il brano CAPOLAVORO (Epic Records/Sony Music Italy), IL VOLO annuncia oggi TUTTI PER UNO - CAPOLAVORO, 15 imperdibili appuntamenti estivi - prodotti da Friends & Partners - nelle più suggestive venue d’Italia.

Il trio più famoso al mondo - formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble - ha deciso di festeggiare con il pubblico italiano i 15 anni di carriera e di lunga amicizia, portando sul palco i nuovi brani del primo disco di inediti - in uscita nei prossimi mesi -, i più grandi successi della tradizione musicale italiana e quelli del proprio repertorio, mostrando le molteplici sfaccettature dell’evoluzione artistica dei suoi singoli componenti.

Le nuove date arricchiscono il calendario live del 2024 de IL VOLO e arrivano dopo l’annuncio di un importante World Tour e di Tutti Per Uno (un progetto di Michele Torpedine), le tre serate speciali che si terranno all’ Arena di Verona il 9, 11 (sold out) e 12 maggio.

Le prevendite per TUTTI PER UNO - CAPOLAVORO sono aperte, esclusivamente per il fanclub, dalle 16:00 di oggi, e dalle 16:00 di domani, 2 febbraio, saranno disponibili su Ticketone;