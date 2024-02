Italian Lifestyle, prorogata la chiamata per start up e Pmi di Fondazione CrFirenze

È prorogata fino al 18 febbraio 2024 la nuova call di Italian Lifestyle, il programma di accelerazione dedicato alla ricerca di startup e PMI innovative che offrono soluzioni digitali e tecnologie abilitanti alle industrie del turismo, della moda e del food.

Il programma è realizzato da Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo Innovation Center con Nana Bianca e Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione dell’Università di Firenze. È possibile candidare i progetti imprenditoriali a vantaggio delle industrie del “lifestyle italiano”. L’ 11 aprile sarà invece la data di inizio del programma, edizione 2024, si presenteranno quel giorno i team selezionati che verranno accompagnati per 12 settimane in un percorso di mentorship, networking e formazione. Le startup riceveranno un supporto economico di 20 mila euro per lo sviluppo dei prodotti e la crescita.

Avranno priorità le startup che offrono tecnologie abilitanti nei più innovativi campi di applicazione: intelligenza artificiale, analisi dei big data, blockchain, cloud computing, cyber security, mobile app, realtà aumentata e realtà virtuale, 5G e Internet of Things.

Già 12 startup sono state protagoniste del programma nelle scorse due edizioni collaborando con le aziende partner in un’ottica di open innovation. Starhotels, Gucci, Cisco, Colorobbia, Ruffino, Pitti Immagine e Gruppo Sanpellegrino metteranno a disposizione anche in questa edizione del programma i loro manager per cogliere le opportunità di servizi congiunti e nuovi prodotti. Obiettivo finale del programma Italian Lifestyle: rafforzare l’ecosistema dell’innovazione fiorentino, portando nuovi posti di lavoro e attraendo capitali d’investimento.

Per maggiori informazioni: https://italianlifestyleprogram.it

Fonte: Fondazione CR Firenze