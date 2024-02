Lions Club San Miniato sostiene le famiglie bisognose del territorio

Il Lions Club San Miniato ha nuovamente dimostrato il suo impegno a favore della comunità locale attraverso generose donazioni di buoni spesa Coop consegnati alla Caritas di Castelfranco ed alla Parrocchia di San Donato di San Miniato. Grazie a questo gesto di solidarietà, le famiglie bisognose e in difficoltà del territorio saranno supportate concretamente durante questo periodo di sfide.



Il Lions Club San Miniato è noto per il suo impegno costante nel sostenere iniziative di beneficenza e progetti a favore della comunità locale. La donazione di buoni spesa Coop alla Caritas di Castelfranco ed alla Parrocchia di San Donato di San Miniato rappresentano solo alcuni dei numerosi interventi in corso. Infatti quest’anno il Lions Club di San Miniato è riuscito a stanziare importanti contributi di gran lunga superiori a quanto fatto sino a ieri, potendo quindi sostenere per il quarto anno consecutivo le famiglie bisognose ed in difficoltà attraverso donazioni a cinque diverse Caritas Diocesane e due Parrocchie.



Nella foto il Presidente del Club Marco Pucci ed i soci Luciano Benvenuti, Sergio Gronchi e Marco ed Elena Pro donano buoni spesa Coop alla signora Mila Melani, rappresentante della Caritas di Castelfranco in occasione della inaugurazione dell'Emporio Solidale di Castelfranco con il Governatore della Misericordia Paolo Bini.

I buoni spesa permetteranno alle famiglie bisognose di accedere a beni di prima necessità, quali cibo, acqua, prodotti igienici e altre necessità di base.



Il presidente del Lions Club San Miniato Marco Pucci con i soci, hanno sottolineato l'importanza di promuovere la solidarietà tra i membri della comunità, incoraggiando tutti a partecipare attivamente nell'aiutare le famiglie bisognose del territorio.

Anche una piccola donazione, sia essa monetaria o materiale, può fare la differenza nella vita di chi si trova in una situazione di difficoltà.

Fonte: Ufficio Stampa